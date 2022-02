Geen echte cupfighter, toch staat RKC Waalwijk weer in de kwartfinale

Topfavorie­te Mikaela Shiffrin in zak en as na nieuwe flater bij Olympische Spelen

Mikaela Shiffrin heeft haar favorietenrol bij de Olympische Spelen in Peking opnieuw niet waar kunnen maken. De 26-jarige Amerikaanse miste vandaag op de slalom in de Ice River in Yanqing het vierde poortje en wist zo niet te finishen.

