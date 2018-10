Geen eindeloze vijfsetters meer op Wimbledon met invoering tiebreak

Ze staan bij iedere tennisliefhebber in hun geheugen gegrift: de 70-68 in de vijfde set tussen John Isner en Nicolas Mahut in 2010 en de 28-26 in de vijfde set tussen Kevin Anderson en John Isner van afgelopen zomer. De wedstrijd tussen Isner en Mahut duurde meer dan 11 uur, uitgesmeerd over drie dagen. De kwartfinale tussen Anderson en Isner bracht het schema op Wimbledon flink in de war afgelopen zomer, waarbij de halve finale tussen Djokovic en Rafael Nadal op zaterdag (voor de vrouwenfinale) nog moest worden afgerond. Nu zijn dat soort thrillers dus verleden tijd op Wimbledon.

De beslissing voor het invoeren van de tiebreak is genomen op basis van de laatste twintig edities en na overleg met spelers en officials. De tiebreak wordt pas gespeeld als het in de beslissende set 12-12 in games staat. ,,De tijd is gekomen voor deze verandering. We weten dat de uren durende marathonpartijen schaars zijn, maar we willen ook niet direct een tiebreak bij 6-6 in de laatste set. De 12-12-optie is daarom een perfecte optie voor de balans tussen het maximaal presteren van de spelers en het afsluiten van een wedstrijd in een acceptabele tijdsduur”, aldus AELTC-voorzitter Philip Brook.

De US Open is de enige Grand Slam waarbij in alle sets dezelfde regels gelden. Op de Australian Open en op Roland Garros wordt in de vijfde set bij de mannen en in de derde set bij de vrouwen doorgespeeld totdat er een verschil is gevallen van twee games. Door deze beslissing zullen marathonpartijen op het heilige gras van Wimbledon voortaan niet meer voorkomen.

