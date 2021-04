Geen fans bij Granada - ManUnited, maar toch streaker op het veld

Fabio Jakobsen maakt na horror­crash zondag rentree: ‘We bekijken het van dag tot dag’

12:37 Fabio Jakobsen maakt zondag in de Ronde van Turkije zijn rentree na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen, nu acht maanden geleden. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step hield aan zijn val, veroorzaakt door concurrent Dylan Groenewegen, met name ernstige verwondingen over aan zijn gezicht. De ploeg legt de coureur uit Heukelum niet al te veel druk op.