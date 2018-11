Geen Lukaku op training Manchester United

Rentree in de eredivisie lonkt voor Jordens Peters

6:35 Jordens Peters is een stapje dichter bij een rentree in de eredivisie. De verdediger heeft weer een uur speeltijd meer in de benen. Hij deed mee bij Willem II 2, dat gisteravond op het complex van SC ’t Zand met 0-3 van Excelsior 2 verloor.