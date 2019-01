Geen mouwloos T-shirt voor 'asperge' Zverev

,,Als ‘Rafa’ het doet, is dat op zijn zachtst gezegd intimiderend. Maar wie wordt er bang van mijn spierballen", vertelde hij na afloop van zijn zege in de derde ronde van de Australian Open op de Australiër Alex Bolt.



,,Ik ben er zelf best teleurgesteld over, want ik werk hard in de fitnessruimte en til echt wel zware gewichten, maar het heeft weinig effect. Ik blijf mager, ik word wel eens asperge genoemd", aldus Zverev, die niettemin tot de toernooifavorieten behoort in Melbourne.