Geen publiek bij wedstrijd Botic van de Zandschulp door ongelukkige planning: ‘Natuurlijk is dat balen’

ABN AMRO WTTDe tennisliefhebbers die Botic van de Zandschulp graag live willen zien spelen, moeten hopen dat de beste tennisser van Nederland de openingsronde van het ATP-toernooi in Rotterdam overleeft. Zijn eerste partij is namelijk ingedeeld op een tijdstip dat er geen publiek meer in Ahoy mag zitten.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor kregen na hun verloren eerste ronde in het dubbelspel op het ABN Amro World Tennis Tournament vragen over hun nieuwe status. Zij, Nederlandse tennissers uit de mondiale top-100, moeten het ATP-toernooi in eigen land dragen. Ze zorgen er met hun prestaties voor dat het Nederlandse tennis weer meer aandacht trekt en zijn daarmee automatisch publiekstrekker in Rotterdam.



Maar de toeschouwers die een kaartje hebben gekocht, kunnen de eerste ronde van de beste tennisser van Nederland niet zien. Van de Zandschulp tegen de Spaanse qualifier Bernabe Zapata Miralles is namelijk als laatste partij van de dinsdag ingedeeld, terwijl het publiek na de eerste wedstrijd in het avondprogramma naar huis moet.

Vanaf tien uur ’s avonds mogen er namelijk geen toeschouwers meer worden toegelaten vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. ,,Natuurlijk is dat balen”, zegt de nummer 51 van de wereld daar zelf over. ,,Er zijn niet zoveel toernooien waar bekenden kunnen komen kijken. Maar er spelen hier ook genoeg grote namen, dus er moeten keuzes gemaakt worden. Het is jammer dat ik de laatste ronde speel, zonder publiek, maar het is niet anders.”

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp tegen Lloyd Harris en Tim Puetz tijdens de 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy.

De 26-jarige Wageninger legt zich ogenschijnlijk makkelijk neer bij deze ongelukkige planning. ,,Ik weet niet precies wat ik ervan zou moeten zeggen”, reageert hij op de vraag of hij zijn ongenoegen heeft geuit. ,,Het is wat het is, we zitten in de situatie dat de laatste wedstrijd zonder publiek is. Jammer genoeg ben ik dat. Dan moet ik maar winnen, misschien kan ik dan de volgende ronde met publiek spelen.”

Vanuit de toernooi-organisatie verklaart woordvoerder Dimitri Bonthuis dat er vrijwel geen keuze was. ,,Een aantal partijen moet op bepaalde tijden op centre court worden gespeeld voor de internationale televisie”, legt hij uit. En vanuit het oogpunt van die internationale uitzendrechter moeten de topspelers op prime time worden ingedeeld.

,,Als je naar het lijstje spelers kijkt, met spelers als Stefanos Tsitsipas en noem maar op, is het denk ik duidelijk om welke wedstrijden dat gaat”, vervolgt Bonthuis. ,,Dan blijft er nog een paar slots over en daarin moet je een keuze maken. In dit geval of we Botic als laatste partij van de dinsdag op centre court zouden indelen óf op een ander tijdstip op baan 1. Het voordeel van deze keuze is dat het live op televisie komt. Zo krijgt hij in ieder geval alle media-aandacht en kunnen de fans hem wel zien spelen, al is het via de tv. Natuurlijk vinden wij dat jammer, maar het is overmacht. We zouden het allerliefst de mensen na tien uur op de tribunes laten zitten.”

Volledig scherm foto/credit: Boomerang Fotografie | Jan Kok © Jan Kok | Boomerang Fotografie