Geen voetbal, wel dineren op veld van Johan Cruijff Arena

Amerikaan­se tennisfede­ra­tie zet licht op groen voor US Open

9:40 De Amerikaanse tennisfederatie ziet geen hindernissen meer om de US Open op 31 augustus van start te laten gaan. De vraag blijft echter of de USTA fiat krijgt van de gouverneur, Andrew Cuomo. De staat New York heeft de coronacrisis nog altijd niet onder controle.