Gefrustreerde Daniil Medvedev krijgt het aan de stok met zijn coach, die geïrriteerd vertrekt

De Pool Hubert Hurkacz, de mondiale nummer 12, was in Duitsland duidelijk te sterk: 6-1 6-4. De wedstrijd duurde slechts iets meer dan een uur. Vorige week versloeg Tim van Rijthoven de Rus in de finale van het toernooi van Rosmalen met 6-4, 6-1.

Hurkacz (25) maakte met name indruk met zijn sterke service. Medvedev pakte pas bij een stand van 5-0 in de eerste set zijn eerste game. Ook in de tweede set haalde Hurkacz gelijk een break, waarna de Rus wel iets meer tegenstand bood.

Een nederlaag in twee sets kon hij niet meer voorkomen. De Pool maakte het op zijn derde matchpoint af. Dat punt maakte de coach van Medvedev, Gilles Cervara, niet meer mee. Hij kreeg het verbaal aan de stok met de Rus en verliet voortijdig geïrriteerd het stadion (zie video boven).

De meeste tennissers bereiden zich nu voor op Wimbledon, dat eind deze maand begint. Daar mag Medvedev vanwege de Russische inval van Oekraïne niet aan meedoen. Na zijn prestaties in Rosmalen veroverde Medvedev ten koste van Novak Djokovic de eerste positie op de wereldranglijst.

De als eerste geplaatste tennisster Ons Jabeur won het WTA-toernooi in het Duitse Berlijn. In de finale stond de Tunesische nummer 4 van de wereld met 6-3 2-1 voor tegen Belinda Bencic toen de Zwitserse moest opgeven vanwege een blessure. Bencic had zaterdag nog in de halve finale een wedstrijd van meer dan drie uur gespeeld tegen Maria Sakkari (6-7 (6) 6-4 6-4).

De 27-jarige Jabeur behaalde zo haar derde WTA-titel en werd na Iga Swiatek de tweede vrouw dit seizoen met minimaal twee toernooizeges. Bencic won op de Olympische Spelen van Tokio afgelopen zomer goud in het enkelspel en zilver in het dubbelspel. Ze had in Berlijn haar zevende titel op het WTA-circuit kunnen veroveren.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AP