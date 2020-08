Gefrustreerde Williams nog niet klaar voor US Open: ‘Moeilijk om positief te blijven’

Williams maakte op Flushing Meadows een vermoeide en soms wat gefrustreerde indruk. De 23-voudige grandslamkampioene gooide uit boosheid over haar eigen fouten met haar racket en zocht de confrontatie met de scheidsrechter nadat ze was aangesproken op traag spel. Het beslissende punt van Sakkari bekeek Williams van een afstandje zonder verder nog een poging te doen tot verweer.



In de tweede ronde had Arantxa Rus de tweevoudige kampioene van Cincinnati al tot het uiterste gedwongen. De strijdvaardige Nederlandse capituleerde pas na 2 uur en 48 minuten. Voor Williams was dat haar langste tennispartij in acht jaar.



,,Het is moeilijk om positief te blijven als je zo speelt als ik hier nu doe", lichtte Williams haar huidige gemoedstoestand in New York toe. ,,Ik ben niet gewend om zulke lange duels te tennissen. Het is nieuw voor me.”



Sakkari speelt in de kwartfinales tegen de Britse Johanna Konta.