Gemengde gevoelens bij Sarri

,,Ik ben heel blij met ons spel, maar niet heel erg tevreden over de uitslag'', liet de Italiaan weten. ,,Vooral in de tweede helft hebben we goed gespeeld. Al met al hadden we hier kunnen en moeten winnen. De kansen voor een tweede treffer hebben we gehad, maar 1-1 in een uitwedstrijd is geen slecht resultaat.''



Sarri wilde nog niet op een eventuele finaleplaats in de Europa League vooruitlopen. ,,We zullen volgende week donderdag tijdens de return goed moeten opletten. Dezelfde mentale instelling is nodig om het thuisduel tot een goed einde te brengen. Eintracht heeft een heel gevaarlijke ploeg. Zij spelen dynamisch en zeer agressief. Met name van Luka Jovic gaat veel dreiging uit'', zei Sarri over de Servische aanvaller, die het doelpunt van de thuisclub op zijn naam bracht.