Gerbrands zal zichzelf wel hoger hebben ingeschaald dan de dertiende plaats

Peters treedt uit de schaduw: ‘Mijn dochter kwam bij me en zei: ik stop ermee, Jan’

10:29 Jan Peters (66), voormalig spits van Feyenoord en het Nederlands elftal, verbleef de laatste jaren in de luwte. De reden: een tragische gebeurtenis in zijn privéleven. Zijn dochter Marcia-Claire (32) maakte in 2014 een einde aan haar leven. Eenmalig treedt hij nu naar buiten. ,,Omdat ik wil voorkomen dat andere meiden hetzelfde doen.”