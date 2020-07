Gesink klaar voor Tour de France: ‘Gele trui in Parijs zou ook kroon op mijn carrière zijn’

Het gesprek is al even bezig als Robert Gesink in de lach schiet. In de verte klinkt luide feestmuziek. Het geluid komt van een volle discoboot op het nabijgelegen meer, waar hij vanuit zijn kamer op uitkijkt. ,,Ik waan me plots in een heel andere wereld. Ik was de laatste maanden strenge coronaregels gewend”, zegt de renner. ,,Hier zijn ze een stuk vrijer.”