Gespannen verhouding bij PSG: het schuurt tussen de sterren Neymar en Mbappé

Kim Clijsters onderuit bij rentree

27 september Kim Clijsters heeft haar rentree op de tennisbaan niet kunnen bekronen met een succesje. De 38-jarige Belgische moest in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Chicago haar meerdere erkennen in de Taiwanese Hsieh Su-Wei, de nummer 97 van de wereldranglijst: 3-6 7-5 3-6. De partij duurde ruim twee uur en een kwartier.