Gevaccineerde Sofia Kenin mist US Open door positieve coronatest: ‘Symptomen relatief mild’

,,De komende weken wil ik weer helemaal gezond worden en ga ik me voorbereiden op de toernooien in het najaar. Ik wens alle spelers veel geluk in New York", vervolgt Kenin, die op de wereldranglijst de vijfde plek bezet.

Ook Venus Williams zal komende week in New York niet in de actie komen. De 41-jarige Amerikaanse heeft last van een beenblessure. Ze had van de organisatie een wildcard gekregen. Venus Williams won de US Open in 2000 en 2001. Ook haar jongere zus Serena Williams moet de US Open aan zich voorbij laten gaan. De 23-voudig grandslamkampioene ondervindt te veel hinder van een hamstringblessure.