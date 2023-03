‘Geweldige’ Tallon Griekspoor kan niet stunten in Indian Wells bij jubileumzege Carlos Alcaraz

Met SamenvattingTallon Griekspoor is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van het masterstoernooi van Indian Wells. De Nederlandse nummer 36 van de wereld, die in de eerste ronde een bye had, ging in twee sets onderuit tegen wereldtopper Carlos Alcaraz. De nummer twee van de wereld boekte zijn 100ste ATP-zege: 7-6 (4), 6-3.

Griekspoor bood de Spanjaard goed partij maar moest zich na 1 uur en 42 minuten toch gewonnen geven. De Nederlander was vrijgeloot voor de eerste ronde en versloeg vervolgens de Argentijn Guido Pella in twee sets: 7-6 (3) 7-6 (4). Dat was zijn eerste overwinning in het hoofdschema van een masterstoernooi.

Alcaraz kan terugkeren aan kop van de wereldranglijst als hij de masters van Indian Wells op zijn naam schrijft. In dat geval lost hij Novak Djokovic, die ontbreekt omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, af als nummer 1. Vorig jaar haalde Alcaraz de halve finales in Indian Wells.

Griekspoor en Alcaraz stonden vorig seizoen voor het eerst tegenover elkaar, in de tweede ronde van Wimbledon. De Spaanse tiener won toen in drie sets van de Nederlander.

Griekspoor won begin dit jaar in India zijn eerste ATP-titel en bereikte vervolgens de derde ronde van de Australian Open en de halve finales op het ABN AMRO Open in Rotterdam. De afgelopen weken werd hij in Doha en Dubai uitgeschakeld in de tweede ronde door respectievelijk Andrej Roeblev en Djokovic, twee spelers uit de mondiale top 10. Hij versloeg nog nooit een speler die in de top 10 van de wereldranglijst staat.

Alcaraz vierde zijn 100ste zege op een ATP-toernooi. Hij had het lastig in de eerste set, maar kwam beter in zijn spel na een voorsprong van 3-0 in de tweede set. ,,Tallon speelde geweldig, ik moest echt scherp zijn”, zei de 19-jarige Spanjaard die in de vierde ronde op Jack Draper stuit. De Brit versloeg Andy Murray, de voormalige nummer 1 van de wereld uit Schotland: 7-6 (6) 6-2.

Van de Zandschulp doet mee in Miami, Griekspoor definitief niet

Botic van de Zandschulp, die in Indian Wells moest opgeven, doet volgende week wel weer mee aan het masterstoernooi van Miami. De beste tennisser van Nederland liep vorige week op Indian Wells een enkelblessure op, maar die weerhoudt hem er niet van de zogenoemde Sunshine Double te voltooien. ,,Met zijn enkel gaat het steeds beter en de verwachting is dat hij gewoon in Miami gaat spelen. Woensdag vliegt hij die kant op”, zei het management van de nummer 33 van de wereld.

Griekspoor is niet te zien in Miami. De nummer 2 van Nederland had voor Indian Wells al besloten na dat toernooi huiswaarts te keren, maar hij hield nog een kleine slag om de arm. Griekspoor laat het toernooi schieten om zich eerder voor te kunnen bereiden op het gravelseizoen. Bovendien wil hij zijn lichaam wat rust geven vanwege een aantal fysieke ongemakken. ,,Wij vliegen nu terug naar Europa om het gravelseizoen goed voor te bereiden. In principe gaan we op Mallorca trainen, maar dat moeten we nog afstemmen. Nu eerst een paar dagen rust, maar niet te lang, want er moet weer hard gewerkt worden”, aldus coach Kristof Vliegen.