Gezicht van Etienne Bax staat in Oss niet meer op onweer

De 2e manche werd voortijdig afgevlagd vanwege onweer. Bax en Stupelis reden toen al ronden lang onbedreigd aan de leiding. In het dagklassement legden Koen Hermans en Nicolas Musset beslag op de 2e plaats met 42 punten, evenveel als Daniël Willemsen en Robbie Bax. De laatste combinatie nam de leiding in het ONK-klassement over van de Britten Stuart Brown en Joe Millard, die in Oss uitblonken door afwezigheid. Bax/Stupelis volgt als 2e op slechts 3 punten.