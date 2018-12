Gezocht: freelance online sportredacteuren

Honkballer Loek van Mil uit Oss aan de betere hand: toestand niet langer kritiek

9:27 De toestand van honkballer Loek van Mil uit Oss is niet langer kritiek. De werper van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits belandde met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis in Canberra, maar is aan de betere hand.