Gilbert moet Tour met gebroken knieschijf verlaten

Roger Schmidt: ‘Een club als PSV heeft een echte linksback in de selectie nodig’

29 augustus Na een afgetekende zege bij Hertha BSC stond PSV-trainer Roger Schmidt geen feestje te bouwen ‘am Wurfplatz’. ,,Ik ben tevreden over zeventig van de negentig minuten die we gespeeld hebben”, zei de coach. ,,De uitslag is mooi en het geeft een goed gevoel, maar het blijft wel een voorbereidingsduel. Het is mooi dat de jongens zichzelf hiermee belonen, want alles wat ze doen is erop gericht om goals te maken.”