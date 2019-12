Gladbach uit Europa League na verrassend verlies in eigen huis

Loting & statistieken De grote WK darts-gids: dit moet je allemaal weten

22:29 In het Alexandra Palace in Londen begint vrijdag de 27ste editie van het WK darts bij de profbond PDC. Gaat titelverdediger Michael van Gerwen op voor zijn vierde Sid Waddell Trophy? Welke Nederlanders doen nog meer mee? Hoeveel nationaliteiten zijn er eigenlijk op het WK? Wie is er favoriet bij de bookies en wat zijn de hoogste drie-dartsgemiddelden uit de geschiedenis. Lees het allemaal in onze grote WK-gids.