Gnabry leidt efficiënt Bayern naar CL-finale na zege op Memphis en co

SamenvattingOp Bayern München staat de laatste weken geen maat. Ook vanavond niet in het Estádio José Alvalade. Dankzij een 3-0 overwinning op het Olympique Lyon van Memphis Depay gaan de Duitsers naar de finale van de Champions League, waarin Paris Saint-Germain zondag de tegenstander is.

Vertwijfeld gleden de ogen van Memphis Depay over de lege tribunes, vanavond in het Estádio José Alvalade. Nog twee minuten waren er te spelen in de halve finale Olympique Lyon-Bayern München. Maar de toen al lang gewisselde aanvaller wist het wel, met een 3-0 achterstand voor zijn ploeg op het bord. Het jaar waarin zijn lichaam hem zo lang dwars zat, krijgt niet de climax waarop hij intens hoopte. De Champions League-finale wordt er zondag een tussen de Duitse trainers Hansi Flick en Thomas Tuchel, de grote roerganger bij Paris Saint-Germain.

Op Bayern staat geen maat. Dat weten ze al een poosje bij FC Barcelona. En vanavond, in het slot van die zo amusant gestarte halve finale in Lissabon, leek dat besef ook bij Memphis definitief te zijn ingedaald. Hij zal gezien hebben hoe Serge Gnabry als een nachtportier door Lyon-defensie raasde en daarna weergaloos de 0-1 in de kruising schoot namens Bayern. Hoe Gnabry later de niet te missen 0-2 van dichtbij binnen tikte. Weinig spelers bij wie de dramatiek zo feilloos van het gezicht kan spatten als bij de aanvaller van het Nederlands Elftal. Alsof daar in de Portugal in een flits nog eens dat voor hem zo tragische afgelopen seizoen door zijn hoofd spookte.

Maar misschien was het ook wel een moment van overpeinzing. Met het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona is ook het speculeren immers begonnen. Zou Memphis misschien wel een van zijn eerste versterkingen worden in Camp Nou? Alom bekend is het wederzijdse respect dat de twee voor elkaar koesteren. Niet op de laatste plaats dankzij de grote waarde die Memphis voor Koeman had tijdens de EK-kwalificatie van het Nederlands Elftal. Een heldenrol van hem in de halve Champions League-finale tegen Bayern had die speculatie ongetwijfeld nog extra gevoed.

Kansen

Zo ver kwam het alleen niet, terwijl daarvoor wél de mogelijkheden lagen voor Memphis. Het duel met Bayern was nog maar amper begonnen of de vroegere PSV’er stond al oog in oog met doelman Manuel Neuer van de Duitsers. Even later, bij een uitstekende mogelijkheid van zijn ploeggenoot Ekambi, wachtte de Lyon-captain vervolgens tevergeefs bij de tweede paal. Het zouden uiteindelijk twee onbeduidende plaagstootjes zijn in een wedstrijd waarin de Duitse voetbalmachine na de 0-2 nooit meer echt in de problemen kwam, via Robert Lewandowski zelfs nog de 0-3 maakte, en waarin Memphis na een sterke openingsfase niets meer kon laten zien namens de Franse equipe, die eerder nog verrassend Juventus en Manchester City uitschakelde.

Vandaar zijn ontgoochelde pose waarschijnlijk, in het laatste half uur van de wedstrijd die hij zwijgzaam vanaf de tribune beleefde. Dat de uitschakeling van Lyon goed nieuws is voor Ajax, zal Memphis vast wel weten. De Amsterdammers zijn nu rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Maar een troost is die statistiek hoe dan ook niet voor de Nederlander. Integendeel. Als Bayern München en Paris Saint-Germain elkaar zondag treffen voor de finale van de Champions League, zit Memphis namelijk thuis. De plek waar hij de eerste maanden van 2020 tot zijn afgrijzen al veel te vaak vertoefde.

