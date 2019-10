Gnabry verbaast: van flop bij West Bromwich tot ster in de Champions League

Tony Pulis dacht destijds als manager van West Bromwich Albion een goede deal te hebben. Serge Gnabry werd in het seizoen 2015/2016 gehuurd van Arsenal, een flankaanvaller uit Duitsland waar een leek de potentie in herkende. Maar wat ze ook probeerden dat jaar bij The Baggies: Gnabry was niet fit te krijgen. ,,Zelfs bij de beloften moesten we hem voortijdig naar de kant halen. We kregen hem nooit volledig fit”, aldus Pulis, die 135 hele minuten gebruikmaakte van Gnabry in zijn eerste elftal.

Pulis kreeg het even Spaans benauwd toen hij gisteren zijn voormalige pupil bij Bayern München de show zag stelen op White Hart Lane. Vier doelpunten in 35 minuten tijd: de Franse sportkrant L’Équipe deelde de zo zeldzame 10 uit die voor het laatst aan Dusan Tadic was gegeven na diens optreden in Bernabéu. ,,Ik begrijp er niets van”, stamelde Pulis na het kunststukje van Gnabry.



Nee, destijds had Pulis er niet wakker van gelegen dat Gnabry terugkeerde naar Arsenal. Ook bij The Gunners wisten ze genoeg. De vijf miljoen die Werder Bremen voor de Duitse Ivoriaan wilde betalen was pure winst. Op dat moment dan. Gnabry was nog altijd pas 21 toen hij in zijn geboorteland Duitsland tekende en daar de weg omhoog vond. Zijn pad leidde langs Hoffenheim voordat hij definitief tot de A-selectie van Bayern behoorde.

Spil

Tegen Oranje liet Gnabry zijn klasse al even zien, afgelopen september. Bij Duitsland is hij een belangrijke spil in de frisse wind die bondscoach Joachim Löw binnen Die Mannschaft laat waaien. Met negen goals en twee assists in zijn eerste tien interlands zijn de vooruitzichten veelbelovend. Op clubniveau zijn de cijfers van Gnabry nog niet dermate indrukwekkend, maar gisteren liet hij zien wereldklasseniveau te kunnen aantikken.

Theekopje

Bij het WK vrouwenvoetbal kreeg Alex Morgan heel Engeland over zich heen toen ze de goal in de halve finale tegen de Engelsen vierde met een gebaar waarin ze in een theekopje roert. Voor Gnabry, die gisteren hetzelfde deed na een van zijn goals tegen Spurs (zie foto boven), is het al jaren de gewoonste zaak van de wereld. ,,Ik zag het ooit James Harden van Houston Rockets doen in de NBA. Sindsdien doe ik de cooking-celebration ook”, zei Gnabry eerder dit jaar op de site van de Bundesliga.

Zijn prestatie is er een die het goed doet in de statistiekenrijtjes. Gnabry werd de tweede speler die vier keer scoorde in één helft in de Champions League, na Luiz Adriano in 2014 namens Sjachtar Donetsk tegen BATE Borisov (0-7). Een nog mooiere: Gnabry is na Lionel Messi de tweede speler die vier goals of meer maakte in een Champions League-wedstrijd tegen een Engelse club. Messi deed dat tegen Arsenal, Gnabry dus – tot genoegen van fans van The Gunners – tegen Spurs.

,,Noord-Londen is rood”, twitterde Gnabry gisteravond om het leedvermaak van de Arsenal-fans nog eens te vergroten. Al zullen ze zich in het Emirates nog wel eens achter de oren krabben dat Gnabry slechts vijf miljoen euro opleverde. Zoals Pulis zich nog wel vaker zal verbazen over de speler die zelfs een potje bij de beloften van West Bromwich niet kon volmaken.