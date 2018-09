Go Ahead-speler Van der Venne maakt treffer luttele minuten na nagedachtenis spoorramp in zijn Oss

Richard van der Venne zat donderdagavond met de tranen in zijn ogen voor de tv, vanwege de spoorramp die zich in zijn Oss had voltrokken. Een dag later moest de knop om, zoals de Go Ahead-middenvelder zelf zei, en kroonde hij zich met zijn vijfde competitietreffer tot 'man of the match' tegen Jong Ajax (2-1).

De topscorer van de Deventer ploeg werd de afgelopen dagen overvallen door allerlei emoties. ,,Ik ken de nabestaanden van het ongeluk niet persoonlijk, maar het grijpt me enorm aan wat er is gebeurd", zei hij. ,,Ik ben ’s middags nog even wezen kijken bij de plaats van het ongeluk. Het is niet in woorden te vangen hoe dat voelt daar. Die stilte, het verdriet.” Van der Venne slikte even. ,,Ik ben zelf sinds twee weken ook vader...”

Brok in keel

Na zijn bezoekje aan de plek des onheils, reed de rossige Ossenaar door naar Deventer. ,,En dan moet de knop om. Vol de focus op de wedstrijd. Het was erg mooi om te zien hoe het publiek steun betuigde, door na 04.12 minuten (het kengetal van Oss, red.) te applaudisseren. Daar krijg je wel even een brok van in je keel.”

En het was nota bene Van der Venne die vervolgens de ban brak, door na een kwartier raak te schieten op aangeven van Jaroslav Navrátil (1-0). ,,Ik stond weer op de goede plek. Ja, daar heb ik wel een neusje voor.”

Verbaasd

Tot de onderbreking was Go Ahead duidelijk de betere partij. ,,Maar daarna was ons goede gevoel weg en maakte Jong Ajax gelijk. Ik was nogal verbaasd dat de scheidsrechter het duel stillegde, ging zo op in de wedstrijd dat ik helemaal niet doorhad dat het zulk noodweer was.”