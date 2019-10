Goal Memphis Depay helpt Lyon niet

Rel bij Vitesse Sloetski stuurt Bazoer weg: ‘Fuck off, I don't want to play for your team’

17:25 Riechedly Bazoer is vanmiddag weggestuurd bij de training van Vitesse. De middenvelder had een aanvaring met aanvaller Jay-Roy Grot. Het was de tweede clash in korte tijd tussen Bazoer en de trainer Leonid Sloetski.