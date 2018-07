Goalie IJsland naar Qarabag, Gutiérrez in beeld bij PSV

Atlético Madrid-aanvoerder Gabi heeft tijdens een persconferentie in het Estadio Wanda Metropolitano afscheid genomen van zijn team. De 34-jarige middenvelder zet zijn loopbaan voort bij Al-Sadd in Qatar.



,,Dit is een heel emotionele dag", verklaarde Gabi. ,,Ik speelde achttien jaar voor de club van mijn leven. Het heeft me veel gekost om te bereiken wat ik bereikt heb. Daarom voel ik me bevoorrecht. Ik heb erger dan wie ook afgezien bij nederlagen, maar kon blij zijn als een kind met overwinningen'', verklaarde Gabi, die voluit Gabriel Fernandez heet.