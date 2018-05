Goals, goals, goals: Weg met de angst, lang leve de Champions League

Voorspelbaar, tactisch, angstig: het imago van de Champions League kon de laatste jaren wel een poetsbeurt gebruiken. Vorig seizoen deden de ploegen in het miljardenbal al een fraaie poging. Vooral in de knock-outfase werd Europa getrakteerd op legendarische affiches met de remontada van Barcelona tegen Paris St. Germain als absoluut hoogtepunt. Barça had in Parijs met 4-0 een pak op de broek gekregen en stond in Nou Camp voor een haast onmogelijke opgave. Toen Edinson Cavani na 62 minuten ook nog de 3-1 maakte, had Barça nog drie goals nodig.



Hoe het ook alweer afliep? Minuut 88: 4-1 Neymar. Minuut 91: penalty, 5-1 Neymar. En jawel, minuut 95: Sergi Roberto: 6-1. Barcelona schreef geschiedenis in waarschijnlijk de meest krankzinnige Champions League-wedstrijd ooit. Remontada, met een hoofdletter R.



De remontada van Barcelona tegen Paris St. Germain bleek een fraai voorproefje van wat de Champions League dit seizoen voor ons in petto had. In de groepsfase al vonden Napoli, Borussia Dortmund en halve finalisten van vorig jaar Atlético Madrid en AS Monaco hun waterloo. De monsterscores vlogen je er om de oren: 7-1 (Paris St. Germain - Celtic), 0-7 (Maribor - Liverpool), 7-0 (Liverpool - Spartak Moskou), 5-2 (FC Porto - AS Monaco).



