Goed nieuws voor Pelé: voetbalicoon gevaccineerd tegen het coronavirus

Pelé (80) postte een foto op Instagram van het moment dat hij de prik kreeg. ,,Dit is een onvergetelijke dag. Ik heb het vaccin ontvangen”, schreef de oud-speler van Santos en New York Cosmos erbij, zonder te vermelden om welk vaccin het ging.



,,De pandemie is nog niet over. We moeten gedisciplineerd blijven om levens te sparen tot veel mensen zijn gevaccineerd. Blijf je handen wassen en blijf zo veel mogelijk thuis. Draag je mondkapje als je naar buiten gaat en houd afstand. Dit gaat over als we aan elkaar denken en elkaar helpen”, klonk het verder.



In Brazilië zijn tot dusver bijna 258.000 mensen overleden aan het virus, meer dan ik elk ander land buiten de Verenigde Staten.