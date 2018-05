Goede start Nadal in Rome, Thiem al uitgeschakeld

Vorige week leed Nadal in Madrid zijn eerste nederlaag op gravel sinds vorig jaar in Rome. Beide keren was de Oostenrijker Dominic Thiem hem de baas. Van Thiem heeft Nadal deze week geen last meer, want de nummer acht van de wereld werd geklopt door de Italiaan Fabio Fognini. Thiem reikte vorig jaar tot de laatste vier.