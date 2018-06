Goffin ontsnapt in thriller tegen Monfils

Monfils kwam die klap niet meer te boven en zag de zege in de beslissende set alsnog naar Goffin gaan: 6-7 (6) 6-3 4-6 7-5 6-3.



Voor de 27-jarige Goffin is het de derde keer dat hij zo ver komt bij het grandslamtoernooi in Parijs. De nummer negen van de wereld, die in de eerste ronde moeizaam van Robin Haase won, strandde in 2012 in de vierde ronde en in 2016 in de kwartfinales.



Een plaats in de kwartfinale lijkt nu weer haalbaar voor Goffin, die in de vierde ronde Marco Cecchinato als opponent heeft. De Italiaan was in de derde ronde te sterk voor de als tiende geplaatste Spanjaard Pablo Carreno Busta (2-6 7-6 (5) 6-3 6-1). De 25-jarige Cecchinato is 72ste op de mondiale ranking.