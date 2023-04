Goirlese zaalvoetballer scoort bij Oranje-debuut na tien seconden: ‘Zoiets gebeurt alleen in stripverhalen’

Zaalvoetballer Denzel van Houtum debuteerde op 19 april in Oranje. Tien seconden na zijn debuut lag de bal al tegen het net tijdens het WK-kwalificatieduel in Moldavië. Een onwerkelijke jongensdroom kwam uit voor het 22-jarige talent uit Goirle.

Het is dinsdagmorgen 4 april in huize Van Houtum. Op de keukentafel trilt het mobieltje van zoon Denzel. De elftalmanager van het Nederlands zaalvoetbalteam meldt zich. Of Denzel zich later die week bij de Oranje-selectie in Zeist wil voegen voor de dubbele WK-kwalificatiestrijd met Moldavië. ,,Dan ga je even zweven, hoor”, glundert de student sportmanagement. ,,Ik ben gelijk mijn ouders, familie, vrienden en bekenden gaan bellen, appen en aanspreken. Ze waren allemaal heel blij voor me. Dat doet je ontzettend goed.”

In de heenwedstrijd in Almere was het op 15 april voor Van Houtum nog even bank zitten. Vier dagen later in de Moldavische hoofdstad Chișinău, diep weggestopt tussen Oekraïne en Roemenië, beleefde de Goirlenaar zijn finest-moment in de Futsal Arena Ciorescu. Bondscoach Miguel Andrés Moreno laat hem in de slotfase invallen. ,,Als voor de eerste keer het Wilhelmus voor je wordt gespeeld, is dat gewoon kippenvel over je hele lichaam. Dan mag je vervolgens aan de bak en scoor je na tien seconden de 1-6. Een ultieme droom, natuurlijk. Zoiets lees je normaal alleen in stripverhalen, haha.”

Zenuwachtig was Van Houtum vooraf totaal niet. ,,Met de zenuwen viel het echt wel mee. Veel meer gezonde spanning. Het ging vooral goed op de trainingen dus ging ik met een fijn gevoel naar de eerste thuiswedstrijd. Ik mocht nog niet spelen. Dat gebeurde in het tweede duel wel en je ziet wat het resultaat was. Echt geweldig om mee te mogen maken.”

Nederland plaatste zich bij de beste twintig Europese zaalvoetballanden en gaat in juni via de Eliteronde uitmaken wie zich voor het WK gaat plaatsen. Het haasje (aandenken KNVB voor eerste interland, red.) ligt inmiddels thuis op een dierbaar plekje. Zijn debuutshirt niet. Van Houtum: ,,Helaas mogen we dat niet houden. Zou wel een mooie bevestiging zijn geweest voor mijn prestaties tot nu toe en dat het erg goed met me gaat en ook als teamspeler bij FC Eindhoven.”

Twee jaar terug begon het allemaal voor Van Houtum in Berkel-Enschot. De speler van GSBW mocht in een oefenwedstrijdje met het tweede team van BE’79 meespelen. Vanaf dat moment ging het met de rechterflankspeler heel snel. ,,Bij het eerste oefenduel werd ik al gevraagd om mee te trainen bij de selectie. In dezelfde week maakte ik mijn debuut tegen AGOVV. Na anderhalf seizoen stond FC Eindhoven op de stoep, de top van Nederland.”

Het volgende doel is alweer gesteld. Als het aan Van Houtum ligt gaat hij met FC Eindhoven na acht jaar weer eens de landstitel pakken. ,,Niet alleen het kampioenschap, maar daarna ook Europa in om Champions League te spelen. Natuurlijk wil ik ook bij Oranje blijven om daar een vaste waarde te worden en te blijven.”