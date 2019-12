Goud voor zeilsters Bekkering en Duetz op WK

VIDEO Terugge­keer­de Afellay: ‘Ik was afgeschre­ven, maar ben uit de dood opgestaan’

7 december In december 2017 speelde Ibrahim Afellay zijn laatste officiële duel, namens Stoke City. Tot zaterdagavond. In de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard viel Afellay, onder een ovationeel applaus van het Eindhovense publiek, in de 81ste minuut in.