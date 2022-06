Gouden combinatie Oranje en Bayern: Gravenberch dient Hollandse eer hoog te houden in München

vrouwenvoetbal UDI'19 verliest diep in blessure­tijd van Nuenen en kan promotie naar de hoofdklas­se vergeten

Het seizoen zit er op voor de voetbalsters van UDI’19. Ze verloren zondag met 2-1 van hoofdklasser Nuenen en spelen ook komend seizoen in de eerste klasse. De arbitrage was niet op hun best in de slotfase volgens UDI'19-trainster Janine Rongen. Het was tevens haar laatste wedstrijd en zij neemt afscheid na vijf seizoenen.

18:19