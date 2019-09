Gouden kans op negentiende grand slam voor Nadal

Door Rik Spekenbrink



Tennis voorspelbaar? De kritiek klinkt soms, met telkens dezelfde namen op de belangrijkste trofeeën. De laatste elf grand slams gingen naar Novak Djokovic, Roger Federer of Rafael Nadal. Samen wonnen ze er sinds 2003 liefst 54. Maar binnen die dominantie blijkt het vaak toch lastig om te voorspellen wat er gebeurt. De twee mannen die elkaar in juli vijf uur lang uitknepen in de Wimbledon-finale, zitten nu thuis in de lappenmand. Dachten veel kenners na de titel van Djokovic in Londen dat hij de grootste bedreiging zou vormen voor het record van Federer (20), een paar weken later is het Nadal die twee zeges verwijderd is van nummer 19. Ook op hardcourt kan hij nog grote toernooien winnen. De strijd tussen de drie dertigers, gebrand op het belangrijkste tennisrecord, lijkt voorlopig nog niet beslecht. De sport mag zich gezegend voelen.