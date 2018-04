Gravelkoning Nadal verovert elfde titel in Barcelona

Nabeschouwing Willem II speelt zich veilig na overwin­ning tegen PEC

16:39 Willem II is nu ook officieel veilig in de eredivisie. De ploeg van interim-trainer Reinier Robbemond had nog een puntje nodig, maar pakte er in Zwolle zowaar drie. Tegen de verhoudingen in wonnen de Tilburgers met 0-1 bij PEC, dat nog streed voor een plekje in de play-offs voor Europees voetbal.