Grieks talent Tsitsipas bereikt eerste ATP-finale

De 19-jarige Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de eindstrijd van een ATP-toernooi. De nummer 63 van de wereld was in Barcelona in de halve finales Pablo Carreño Busta uit Spanje met 7-5 6-3 de baas.