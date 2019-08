Griekse pers woedend op UEFA en arbiter ‘Poison’

‘De Engelse scheidsrechter gaf Ajax drie penalty’s om zich te plaatsen voor de volgende ronde en hield Abel Ferreira’s spelers van een grootse en historische kwalificatie af’, schrijft Metrosport. Deze krant kopt op de voorpagina: ‘UEFA Mafia’. Ook Forzasport laat geen spaan heel van de scheidsrechter Pawson. ‘Mafioso, made in England.’



Oud-voorzitter Theodris Zagorakis van PAOK schoof zijn mening niet onder stoelen of banken. Na afloop van de wedstrijd zette hij op Instagram: ‘Ik wist niet dat het officiële beleid van de UEFA is om de ‘traditioneel sterkere teams’ te beschermen. Wat ik wel weet is dat deze scheidsrechter een schande is voor de sport.’ Verder schrijft Zagorakis trots te zijn op PAOK. ‘Het Griekse voetbal verdient een betere behandeling dan deze.’



Ajax treft in de play-offs APOEL Nicosia en PAOK speelt voor een plek in de Europa League tegen Slovan Bratislava.