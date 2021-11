Griekspoor is niet te houden: Haarlemmer boekt in Bratislava 23ste zege op rij

Brabantse middenvel­der is topscorer bij Go Ahead: ‘Ik in de spits? Nou, laten we dat maar niet doen’

Op een roze wolk leven doet Luuk Brouwers niet, maar de verdedigende middenvelder geniet wel elke dag van zijn verrassend goede prestaties en die van zijn club Go Ahead. De basisspeler van de Eagles is uitgeroepen tot speler van de maand oktober in de eredivisie en is ook nog eens clubtopscorer. ,,Volgens mijn medespelers moet ik nog wel aan mijn ‘celebration’ werken.”

5 november