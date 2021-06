Griekspoor kan niet stunten bij Wimbledon-debuut tegen wereldtopper Zverev

Door Rik Spekenbrink



Het affiche was mooi, net als het decor, court 1 op het iconische park van Wimbledon. Maar Tallon Griekspoor (24) had uiteraard liever een loting gehad met wat meer perspectief. Alexander Zverev - het vierde reekshoofd bij dit toernooi - kwam weliswaar nooit verder dan de vierde ronde in Londen, hij was uiteraard zwaar favoriet. En de Duitser onderschatte zijn tegenstander niet. Geconcentreerd en solide stelde hij de zege in de eersterondepartij veilig.

Griekspoor werd niet weggeslagen en liet geregeld zien een allround tennisser te zijn, met veel variëteit en souplesse. Zo wist hij de bijna 2 meter lange Zverev meerdere keren te ‘lobben’, en kon hij in de slice rally - belangrijk op gras - ook aardig mee. Maar ten opzichte van zijn even oude tegenstander mist Griekspoor wel pure power. De Duitser, met Russische roots, kan als het even moeilijk dreigt te worden altijd terugvallen op zijn service. Hij kwam tot TWINTIG aces. Desondanks werd hij wel twee keer gebroken, in de eerste en tweede set, maar in beide gevallen kon Griekspoor daarmee alleen een stevige score voorkomen.

Na de eerste set werd de wedstrijd stilgelegd vanwege de regen. Onder een gesloten dak ging de partij vervolgens verder. Griekspoor had in dat tweede bedrijf wat meer te vertellen, zonder dat een verrassing in de lucht hing. In de derde set ging het weer wat sneller voor Zverev, die onlangs op Roland Garros nog in de halve finale stond. Griekspoor sloeg al met al te veel onnodige fouten.

Volledig scherm © AFP Zo bleef het ook bij diens tweede grand slam beperkt tot een partij. Bij zijn debuut op de Australian Open vorig jaar was de Amerikaan Taylor Fritz een maat te groot. Op Wimbledon wist de Noord-Hollander zich vorige week knap te kwalificeren. In zijn laatste partij kwam Griekspoor terug van een 2-0 achterstand in sets. Maar bij de loting voor het hoofdtoernooi zat het vervolgens niet mee.



Griekspoor werd in Londen bijgestaan door Raemon Sluiter. De Rotterdammer deelt de baan van coach sinds eind maart met Dennis Schenk, die al langer met de tennisser samenwerkte. Eerder deze maand won Griekspoor het challenger-toernooi van Bratislava. Hij bezet plek 124 op de wereldranglijst.

