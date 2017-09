Griekspoor naar halve finales in Alphen aan den Rijn

WK-limiet weer te hoog voor Sanne Wevers

17:56 Sanne Wevers is er ook in de tweede en laatste selectiewedstrijd niet in geslaagd om de limiet voor de WK turnen te halen. Op balk bleef de olympische kampioene vanmiddag in Duiven 0,150 onder de norm om zeker te zijn van een retourtje Montreal.