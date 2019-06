Griekspoor overleeft eerste ronde kwalificatie Wimbledon

Griekspoor treft in de tweede ronde de Brit Liam Broady, die in twee sets won van de Slovaak Andrej Martin. In totaal moet hij drie partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken. ls Griekspoor de kwalificatie overleeft, dan betekent dat zijn eerste deelname aan het hoofdtoernooi van Wimbledon.



Het hoofdtoernooi begint maandag 1 juli. De finale is op zondag 14 juli.