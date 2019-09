Griekspoor plaatst zich voor challengerfinale in Banja Luka

Van der Poel bekroont superweek met derde etappezege en eindwinst

16:59 Mathieu van der Poel is er als derde Nederlander in geslaagd om de Tour of Britain te winnen. De 24-jarige renner sloeg in de slotetappe van Altrincham naar Manchester een aanval van Matteo Trentin af en verdedigde met verve zijn groene leiderstrui. Hij tekende in een massasprint zelfs voor zijn derde etappezege.