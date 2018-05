Griekspoor treft Amerikaan in kwalificatie in Parijs

Griekspoor is de nummer 255 van de wereld, Opelka staat op de 206de plaats.

Griekspoor is bij de mannen de enige deelnemer in het kwalificatietoernooi. Robin Haase is direct toegelaten tot het hoofdschema. De kwalificaties bij de mannen beginnen maandag. De loting voor het kwalificatietoernooi voor vrouwen is later.