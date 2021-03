Griekspoor verslaat Kudla opnieuw in Acapulco

Griekspoor en Kudla kwamen elkaar maandag in Acapulco ook al tegen in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi. In die partij zegevierde Griekspoor met 6-3 7-6 (6). Kudla werd nadien als lucky loser alsnog aan het hoofdschema toegevoegd. Kudla staat 123e op de wereldranglijst, Griekspoor is de mondiale nummer 154.



Griekspoor speelt in de achtste finales van het Mexicaanse ATP-toernooi tegen de Noor Casper Ruud, de nummer 25 van de wereldranglijst.