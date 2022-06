Griekspoor voor het eerst in tweede ronde Wimbledon: fraai duel met Spaans goudhaantje Alcaraz wacht

Foute muziek brengt turnster Tisha Volleman van slag in NK-finale

Een foute muziekkeuze van de dienstdoende ‘deejay’ in Ahoy bracht Tisha Volleman uit haar element. De Eindhovense turnster kreeg de mogelijkheid om haar vloeroefening over te doen, maar zag daar alsnog van af. Ze vond troost in brons.

8:00