Griekspoor ‘zit weer op het juiste pad’ en treft Nakashima op Roland Garros

Tallon Griekspoor speelt in de tweede ronde van Roland Garros tegen de Amerikaan Brandon Nakashima. De nummer 75 van de wereld was in zijn eerste partij in vijf sets te sterk voor de Pool Kamil Kamil Majchrzak: 6-4 2-6 4-6 7-6 (3) 6-2.

De 20-jarige Nakashima wist nooit eerder een wedstrijd te winnen op Roland Garros, ook niet in het kwalificatietoernooi. Het duel tussen Griekspoor en Nakashima wordt woensdag gespeeld. De twee troffen elkaar nog niet eerder.

Lees ook Novak Djokovic en Rafael Nadal simpel door op Roland Garros, Serviër wil naar Wimbledon

Griekspoor heeft na een moeizaam begin van 2022 naar eigen zeggen het goede gevoel weer te pakken. De nummer 2 van Nederland had te maken met blessures, motivatieproblemen en tegenvallende resultaten.

Griekspoor baarde vorig jaar opzien door liefst 26 partijen op rij te winnen. Zijn zegereeks bleef niet onopgemerkt en onder anderen Andy Murray sprak zijn waardering uit. De serie staat in schril contrast met de afgelopen maanden: sinds het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam, half februari, verloor hij vijf keer op rij in de openingsronde.

‘Moeilijke maanden’

,,Ik heb een paar moeilijke maanden gehad, maar ik denk dat ik nu weer op het juiste pad zit en goed bezig ben”, zei Griekspoor (25), die op Roland Garros de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina verraste.

,,Ik heb privéproblemen gehad, ben ziek geweest en heb blessures gehad. Het ging allemaal niet lekker. De echte zin om te spelen was er niet, en in de weken in de Verenigde Staten ontbrak de 100 procent scherpte. Hoe dat kan? Het is een opeenstapeling van bepaalde dingen. Ik had mentaal en privé wat problemen die de zin in het tennis wat wegnamen. En ik was met andere dingen bezig dan tennis.”

Volledig scherm Tallon Griekspoor © ANP / EPA

Vorige week boekte Griekspoor in Genève al een bemoedigend resultaat door de kwartfinales te halen. ,,Ik heb er weer heel veel zin in en dat was ook even anders. Nu ben ik weer 100 procent met tennis bezig en bereid er alles aan te doen. Het is nu een kwestie van keihard werken om gauw weer de juiste vorm te pakken te hebben”, aldus de nummer 58 van de wereld, die recent werd geplaagd door een merkwaardige nekblessure. “Deze dip zat er ook wel een beetje aan te komen als je ziet hoe goed het vorig jaar ging. Ik heb ook de afgelopen twee maanden wel wat ingeleverd en niet gedaan wat ik moest doen.”

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp staat in de tweede ronde tegenover de Italiaan Fabio Fognini, de mondiale nummer 51. Ook die wedstrijd wordt woensdag gespeeld.

Griekspoor en Van de Zandschulp komen dinsdag eerst nog in actie in het dubbelspel. Ze nemen het om 11.00 uur op tegen Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski. Ook dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop treden dinsdag aan. Zij vormen een duo met respectievelijk Marcelo Arévalo uit El Salvador en Rohan Bopanna uit India.