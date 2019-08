Groengeel kleurt langzaamaan rood

Hornkamp vraagteken bij FC Den Bosch

15:28 Hoofdschuddend en met een van pijn vertrokken gezicht haakte Jizz Hornkamp donderdag halverwege de ochtend af bij de training van FC Den Bosch. Het is een groot vraagteken of de spits vrijdagavond kan spelen in de thuiswedstrijd tegen Telstar.