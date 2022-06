Groots afscheid voor Marcelo bij Real Madrid, Maikel Kieftenbeld na zeven jaar terug in eredivisie

PSV maakt vorderin­gen bij huur van de Braziliaan Savinho

PSV is nog altijd volop bezig om de 18-jarige Braziliaanse jeugdinternational Savinho aan te trekken. Vanuit Eindhoven klinkt door dat er nog altijd serieus rekening mee wordt gehouden dat de Zuid-Amerikaan snel aansluit bij de selectie van Ruud van Nistelrooij, maar helemaal rond is de zaak nog altijd niet. Het is een langdurig project, waarbij alle stappen zorgvuldig worden overwogen.

11 juni