Grootverdiener Hessel Hoekstra zal CSI Eindhoven nooit vergeten

Derde klasse C Degradant RKTVC kan niet stunten tegen kampioen Schijndel, feest blijft maar doorgaan

Er is niet vaak een wedstrijd die om zo weinig gaat als RKTVC - Schijndel vanmiddag. De thuisploeg was al gedegradeerd en Schijndel werd afgelopen week kampioen. De bezoekers deden wat ze moesten doen en wonnen gemakkelijk. Iedereen was bijgekomen van het kampioensfeest, maar volgens trainer Henry van Alebeek ging het feestje nog wel even door.

19:48