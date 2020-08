Guardiola beducht voor verrassingen Zidane

Pedersen verrast door naar eerste zege in regenboog­trui te sprinten

18:41 Mads Pedersen heeft de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Deen was in een massasprint verrassend sneller dan Pascal Ackermann. De etappe stond vooral in het teken van de bizarre valpartij van woensdag, waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte. Hij wordt op dit moment in een kunstmatige coma gehouden.