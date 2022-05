Guardiola maakt zich op voor zware dagen: ‘Natuurlijk komt dit heel hard aan, maar het kan gebeuren’

Rodrygo stelde met doelpunten in de 90e en 91e minuut een verlenging veilig voor de kampioen van Spanje. En uiteindelijk had Karim Benzema het laatste woord (3-1). Daardoor speelt niet City maar Real op 28 mei de finale tegen Liverpool.



,,We zullen wel een paar dagen nodig hebben om hier van te herstellen”, zei Guardiola. ,,Natuurlijk komt dit heel hard aan. Maar dit kan gebeuren als je in Madrid tegen Real speelt. Zelfs in de 89e minuut waande ik me nog niet in de finale. De spelers van Real Madrid hebben dit vaker meegemaakt. Wij nog niet.”