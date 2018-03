Haarhuis maakt team compleet met Lemoine

Het drietal Kiki Bertens, Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp zag de reis naar Australië niet zitten en bedankte voor de eer. Als reactie daarop selecteerde Haarhuis drie vervangsters en hij liet weten graag nog een vierde speelster mee te nemen.



De 26-jarige Lemoine, de nummer 322 van de wereld, werd nooit eerder opgeroepen. De Woerdense stond het afgelopen half jaar langs de kant met een enkelblessure en keerde deze week in Bahrein terug.



Oranje strijdt eind april in Wollongong op een indoorbaan om een langer verblijf in de wereldgroep. In februari verloor het team van Haarhuis in de eerste ronde met 3-1 van de Verenigde Staten.